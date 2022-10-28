الجارديان: إسرائيل تستحق ما هو أفضل من محاولة نتنياهو استعادة السلطة والبقاء خارج السجن

وبرأي الكاتب، فإن الحدث المنتظر خالٍ من منافسة حقيقية إذ إن "عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خالية من النبض، ولا أحد داخل التيار (السياسي) الرئيسي الإسرائيلي يطالب بإنعاشها".

ويضيف "انهارت اتفاقات أوسلو تحت وطأة الانتفاضة الثانية.و في العقود التي تلت ذلك، برزت إسرائيل كمركز للتكنولوجيا الفائقة تمتلك جيشاً لا مثيل له من قبل قوات الجيران مجتمعة".

وأضاف "في الوقت نفسه، أسفرت اتفاقات إبراهام الأخيرة عن علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية موسعة بين إسرائيل، من جهة، والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى في مواجهة التهديد الذي تشكله إيران. وهناك وفاق من نوع ما يربط القدس ودبي".

ومع ذلك، أشار غرين إلى أن هذه "الاتفاقات ليست محصنة ضد الضغوط الناجمة عن السياسة الإسرائيلية".

وأوضح أن "ظهور التفوق اليهودي كصرخة حشد لليمين اليهودي، ودخول قادته في حكومة يقودها نتنياهو، يخيف الناس".

ونقل عن باراك رافيد، من موقع أكسيوس، قوله إن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل قلقه إلى نتنياهو بشأن زعيمي حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وشرح أن بن غفير وسموتريتش "قدما نفسيهما كبوليصة تأمين ضد زحف الحداثة والعرب والمثليين. وكلاهما من دعاة التفوق اليهودي. ونتنياهو يرفض أن يتم تصويره معهما. ووصف سموتريتش نتنياهو مؤخرا بأنه كاذب بالفطرة. ومع ذلك، فهم مرتبطون معاً في ازدرائهم لليسار".

واعتبر الكاتب أن "مخاوف الإمارات العربية المتحدة لها وزنها، لا سيما بين أعضاء اليمين الإسرائيلي القائم على الواقع".

كما أشار إلى أن "العرب الإسرائيليين والفلسطينيين يشكلون جزءاً آخر من معادلة معقدة. في انتخابات عام 2021، قدم عرب إسرائيل الأصوات اللازمة لطرد نتنياهو من منصبه، ولكن بعد 20 شهراً، يبدو أن الدائرة الانتخابية نفسها محبطة".

ورأت الصحيفة أن "تهديدات بوتين النووية تهدف إلى تخويف أوكرانيا وحلفائها ودفعهم إلى التراجع".

وقالت إن بوتين "صعّد الاتهامات التي وجهتها موسكو طوال الأسبوع بأن أوكرانيا تطور قنبلة "قذرة" مليئة بالمواد المشعة".

وأضافت أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الادعاءات غير المؤكدة، كما يخشى حلفاء كييف، يمكن أن تكون ذريعة لتصعيد الكرملين. لكنها علامة على أن حرب موسكو على أوكرانيا تدخل فترة من الخطر الشديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "موسكو وجهت اتهامات كاذبة من قبل بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية. وبالمثل، كانت العواصم الغربية تخشى أن يمهد الكرملين الطريق لعملية تلفيق تهمة قد يستخدم فيها مثل هذه الأسلحة بنفسه".

وقالت إنه "لا يمكن استبعاد احتمال أن روسيا تخطط لعملية تلفيق التهمة. بوتين معروف بهذا الأمر".

واعتبرت الافتتاحية أنه "قد تكون التحذيرات من القنابل القذرة أيضا جزءاً من تمثيلية متقنة تهدف إلى تخويف خصوم موسكو، من خلال تضخيم تهديداتها النووية والإيحاء باستعدادها لتنفيذها".

وأوضحت أن "التلميحات إلى استخدام الأسلحة النووية جزء من الاستراتيجية الروسية منذ اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا. وكان الهدف هو ردع دول الناتو عن التدخل مباشرة أو تزويد كييف بالأسلحة الحاسمة".

وقالت الفايننشال تايمز إن "هناك بعض الدلائل على أن بوتين، بعد التقدم العسكري الأوكراني الأخير، ربما يسعى إلى وقف الصراع وتأمين المكاسب الإقليمية التي حققتها روسيا".

وأشارت إلى أن "إصرار" بوتين يوم الخميس على أنه "عاجلاً أم آجلا سيتعين على الغرب بدء محادثات حول مستقبلنا المشترك، ربما يعني أن بوتين قد خلص إلى أن ضم أربع مناطق أوكرانية وتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم أمران يمكن بيعهما - إلى جانب الحياد العسكري لأوكرانيا - للروس على أنه فوز".

ورأت أنه "في هذا السيناريو، تهدف تعبئة بوتين الجزئية المحفوفة بالمخاطر إلى ضمان قدرة روسيا على السيطرة على هذه الأراضي".

وقالت إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يتمكن أبدا من الموافقة على شروط بوتين. كما لا يستطيع حلفاء كييف السماح لبوتين، كما حدث في عام 2014، بالاستفادة من استخدام القوة. فهذا من شأنه ببساطة أن يشجعه على اتخاذ سلوك عدواني تجاه البلدان الأخرى وأن يشكل سابقة مروعة للقوى النووية الأخرى".

"تشويه" الأمومة

والختام مع صحيفة التايمز، التي نشرت مقالا لتشارلوت سيجر، حول التغيرات التي طرأت على مفهوم الأمومة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أن المفهوم تعرض إلى "تشويه".