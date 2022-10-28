 الجمعة 28 أكتوبر 2022.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة - بوابة الشروق
الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الجمعة 28 أكتوبر 2022.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

سارة حمزة
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 10:57 ص
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو الآتي.
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت سعر الجزر ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.
استقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك