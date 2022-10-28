استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر.
وجاءت أسعار الخضروات على النحو الآتي.
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت سعر الجزر ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.
استقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.