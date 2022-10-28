استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر.



وجاءت أسعار الخضروات على النحو الآتي.

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت سعر الجزر ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.

استقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.



وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:



استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.