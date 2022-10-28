كشف ملابسات منشور يتضمن تضرر سيدة من شخص تعدى عليها بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من شخص تعدى عليها وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قليوب من سيدة - مقيمة بدائرة المركز- بأنه حال سيرها بالمنطقة محل سكنها فوجئت بشخص يحمل جوال بلاستيكى وقيامه بإحداث إصابتها بجرح قطعى.



بإجراء التحريات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه (عامل جمع خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة).



وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق الخطأ وذلك جراء إرتطام بعض الحواف الحادة لعلب صفيح فوارغ قام بتجميعها داخل جوال بلاستيكى كان يحمله دون تعمد إحداث إصابات بالمذكورة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .