ديانا حداد عن حفلها الأول بالموسيقى العربية: ليلة حركت مشاعري مع جمهور مصر الحبيبة

نشرت المطربة ديانا حداد، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من حفلها الأول بمهرجان الموسيقى العربية، الذي أحيته، مساء أمس الخميس، معلقة: "ليلة حركت مشاعري مع جمهور مصر الحبيبة".



وتصدرت حداد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحفل، الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا، وشهد إقبال منقطع النظير، حيث رفع شعار كامل العدد.



وافتتحت حداد الحفل بأغنية "يا مايا"، وحرصت على توجيه تحيه لكل الحاضرين، ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، وقالت: "المسرح له رهبة، وأنا كنت متشوقة جدا لأهل مصر، ومنذ فترة طويلة لم أقف على مسرح بها".



وحرصت على توجيه كلمة للموسيقار طلال، وقالت: "هو من الملحنين الذين أضافوا نهكة خاصة على الأغنية العربية، ولا أنسي الراحل محمد العزبي، الذي غنيت بجانبه في بداية مشواري الفني".



وفي إطار دعمها للمواهب الشابة، حرصت حداد على تقديم مفاجأة للجمهور المصري، حيث قدمت فرقة كورال روح الشرق، وغنوا معها أحدث أغانيها باللهجة المصرية "أحلى كابل".



كما قدمت حداد عددا من أعمالها الشهيرة بجانب الأغاني التراثية منها: "جرح الحبيب، وهلا وأهلين، وساكن، وثالث الأعياد، وماني ماني، ولاقيتك، وامشي ورا كدبهم، وتبسم، وغني لي شوي شوي".