دُشنت خلال الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على بزوغ فجر العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية، الطبعة الثانية من كتاب "الإمارات ومصر.. سيرة حب" للإعلامي الإماراتي محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد تسلم الطبعة الجديدة وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، وسفيرة دولة الإمارات لدى مصر مريم خليفة الكعبي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي أعلن عن تدشين الكتاب في ختام الجلسات، وعدد كبير من المسئولين في البلدين.

وجاءت الطبعة الثانية من الكتاب في سلسلة الإصدارات التأريخية الموسعة التي أصدرها المؤلف، وحرصت على الاهتمام بتوثيق الأحداث الرياضية في الإمارات ومصر والعلاقات القوية التي جمعت الرياضيين في البلدين.

وكان الكتاب في طبعته الأولى قد تم تدشينه قبل 4 أشهر وتحديدا في الثامن من يونيو الماضي، واحتضنه المركز الأولمبي بمدينة المعادي.

ويعد هذا الكتاب هو الثامن عشر في سلسلة الإصدارات التوثيقية التي أصدرها الكاتب في السنوات الأخيرة طوال مسيرة حافلة قضاها في بلاط الصحافة وصلت إلى 43 عاما، أثرت خلالها المكتبة الرياضية العربية بالعديد من الكتب التوثيقية أبرزها "الرياضة في فكر زايد" و"وطن من ذهب" الذي اهتم بتوثيق مسيرة 50 عاما تناولت رحلة كرة القدم في الإمارات منذ قيام دولة الإمارات في عام 1971.

ويتضمن كتاب "الإمارات ومصر.. سيرة حب" 200 صفحة تشمل 9 فصول متنوعة، ويبدأ بكلمة افتتاحية عن قائد ومؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكلمته التاريخية عن مصر التي قال فيها: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر".

كما يتضمن الكتاب كلمة للدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الإماراتي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي أكد خلالها أن العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية الجذور وتعد نموذجا للعلاقات بين الدول والشعوب، كما يتضمن الكتاب كلمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية.