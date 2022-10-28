إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية نجحت في تنفيذ ٣٨٥ قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التصدي ، خلال المرحلة الثالثة من الموجة "الـ 20 "لإزالة التعديات، والتي انتهت 27 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.



واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 20 تم إزالة 385 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي، منها 308 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و77 حالة تعد على أرض زراعية، مؤكداً استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكالها.



وأكد المحافظ، أنه كان كلف رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.