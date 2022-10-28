وزير الخارجية الكويتي: القمة العربية بالجزائر ستحقق أهدافها

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الجمعة، إن القمة العربية الـ31 المقررة بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل ستحقق أهدافها وسوف تسفر عن "نتائج إيجابية"، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تستوجب إبراز الوحدة والحفاظ على مصالح الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلى بها، عقب جلسة العمل التي جمعته مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة؛ تحضيرًا لاجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا السبت.

من جانبه، أشاد لعمامرة بالتزام دولة الكويت بمساهمتها الفعالة في إنجاح القمة العربية، مؤكدًا أن "القيادة السياسية بالكويت التزمت بوعودها وكانت أول الحاضرين من خلال وزير خارجيتها وستكون حتمًا آخر المغادرين للقمة".