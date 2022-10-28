لبنان: المحادثات مع الوفد القبرصي توصلت إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين البلدين

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المحادثات بين وفدي لبنان وقبرص في بيروت توصلت إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين البلدين.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أبلغه فيه أن المحادثات مع الوفد القبرصي الذي يزور لبنان حاليًا، أسفرت عن التوصل إلى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم ٦٤٣٣ واعتماد النقطة ٢٣ جنوبًا.

وأوضحت أن بوصعب أكد أن هذه النتيجة جاءت استكمالاً للاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث عقد الوفد القبرصي اجتماعًا مع وزير الأشغال علي حميه، بحضور أعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروجرافيا في الجيش ونوقشت فيه المسائل التي أثيرت في اجتماع بعبدا.

وأوضح بوصعب أن الصيغة تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص، على أن تحدد نقطة الالتقاء بعد أن يتفق عليها لبنان وسوريا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أطلق في وقت سابق اليوم، مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله للوفد القبرصي الذي ضم الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس وسفير قبرص في لبنان السفير بانايوتيس كيرياكو وماريا بيليكو من مكتب محاماة الدولة القبرصية، وانجليكي ماتيو ويورجوس كوكوسيس من وزارة الخارجية.

وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الطاقة والمياه وليد فباض والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من كبار المسئولين.

وتسعى قبرص لتعديل إحداثيات حدودها البحرية مع لبنان من الخط 1 المعتمد سابقا إلى الخط 23 المعتمد في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك لإخطار الأمم المتحدة بالاحداثيات الجديدة.