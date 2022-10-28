واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا

أصدرت الخارجية الأمريكية تعليمات لدبلوماسيها غير الأساسيين بضرورة مغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان لها أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن هذه التعليمات جاءت إثر مخاوف من حدوث هجمات إرهابية محتملة في نيجيريا.

وفي الشأن الأوكراني، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها حريصة على عدم وقوع الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا في يد جماعات إجرامية أو غير حكومية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية في واشنطن قد قدّمت تفاصيل بشأن الجهود الجارية لمنع وقوع الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا في أيدي جهات إجرامية وغير حكومية، موضحة أنها "خطوة تأتي في الوقت الذي يستعد فيه الكونجرس للنظر في المساعدات التي تقدمها الإدارة لأوكرانيا العام المقبل".

ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله إنه في حين أن أوكرانيا "التزمت بالحفاظ على المعدات الدفاعية المنقولة وحصرها بشكل مناسب"، فإن الولايات المتحدة "تظل يقظة" لعدم وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية وعسكرية تُقدر بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ اندلاع أزمتها مع روسيا في فبراير الماضي.