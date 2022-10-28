شريف سامي: قرارات البنك المركزي مناسبة ومن نتائج المؤتمر الاقتصادي

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن العاملين في القطاع المالي والاقتصادين أصبح لهم شعبية كبيرة بعد قرارات البنك المركزي اليوم، لتأثر الجميع بتبعات الاقتصاد، موضحا أن قرارات البنك المركزي اليوم من تحرير سعر الصرف من نتائج المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف شريف سامي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه كان هناك توقع بالقرارات الصادرة من البنك المركزي اليوم، قائلًا: "اعتقد التوقيت مناسبًا لأنهم راعوا أن يؤخذ في ظل تطبيق علاوة استثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور".

وأوضح شريف سامي، أن إجراءات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه اتخذت من قبل في 2016 والفارق الكبير اليوم خروج بيان البنك المركزي مبكرًا وكان به جملة هامة وهي إخضاع العملية لنظام العرض والطلب، كما أعرب عن اتفاقه مع الحكومة على عمل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن الوثيقة ليست وثيقة تخارج ولكن إعادة تمركز لدور الدولة في المؤسسات.