مدرب أرسنال: الفريق يحتاج لإعادة ضبط بعد الهزيمة أمام أيندهوفن الهولندي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، أن فريقه يحتاج إلى اعادة ضبط الأمور، بعدما خسر صفر /2 أمام أيندهوفن الهولندي، مساء الخميس، ليضيع فرصة حسم صدارة المجموعة الأولى بالدوري الأوروبي قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويحتاج أرسنال للفوز على زيوريخ السويسري الاسبوع المقبل لتأكيد صدارته للمجموعة، فيما تأتي خسارة اليوم بعد التعادل المخيب للآمال مع ساوثهامبتون يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي، مما دفع أرتيتا لمطالبة لاعبيه بإظهار رد فعل.

وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "إنها نهاية سلسلة طويلة، اليوم هي أول هزيمة في نهاية فترة طويلة للغاية".

وأضاف: "هذا هو وقت إعادة ضبط الأمور، ووقت تحليل ما حدث، لم نكن قريبين من مستوانا اليوم خاصة في الطريقة التي لعبنا بها".

ويتصدر أرسنال المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بودو جليمت المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن زيوريخ صاحب المركز الرابع.