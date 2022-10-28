الأمن العام: ضبط 166 سلاحا ناريا و350 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 166 سلاحا ناريا، و350 قضية مخدرات، وتنفيذ 87 ألفا و547 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 140 متهما بحوزتهم 166 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و14 بندقية ألية، و19 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و124 فرد محلي الصنع، و1831 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و195 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 87 ألفا و547 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 360 حكم جنايات، و26 ألفا و29 حكم حبس جزئي و4503 أحكام حبس مستأنف، و44 ألفا و892 حكم غرامات و11 ألفا و763 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 350 قضية مخدرات، ضموا 393 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 110.9 كيلوجرام من مخدر البانجو، و143.2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و20.8 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و8.1 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و9.6 كيلوجرام من مخدر الإستروكس، و2.8 كيلوجرام من مخدر البودر، و2.9 كيلوجرام من مخدر الشابو، و2.1 كيلوجرام من مخدر الأيس، و65 جراما من مخدر الفودو و6933 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 36 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 18 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 255 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 24 ألفا و506 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم .. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.