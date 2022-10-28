أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتحقيق لقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة رائعة.

وشدد الشحات على أن لاعبي الأهلي كانوا عازمين على الفوز بالمباراة وتحقيق لقب البطولة، وأنهم كانوا مستعدين للقاء بشكل كبير، ولعبوا منذ الدقيقة الأولى على الفوز.

وأشاد الشحات بحضور الجماهير، الذين وقفوا خلف اللاعبين وكانوا داعمين لهم بقوة على مدار الـ90 دقيقة.

وأكد الشحات أن مواجهة الزمالك كانت صعبة، لأنه فريق كبير ومباريات القمة دائمًا ما تكون خارج الحسابات والتوقعات.

واختتم الشحات قائلًا: «الفترة القادمة ستكون أفضل وسنلعب على الفوز بكل البطولات، هذا ما تعاهدنا عليه منذ بداية الموسم».

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم مباراة الليلة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.