تركيا تحتجز 24 شخصا بسبب انفجار مميت في منجم فحم

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احتجزت السلطات التركية 24 مشتبها بهم بسبب دورهم المزعوم في انفجار كبير بمنجم فحم وقع قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل 41 عامل منجم في ولاية بارتين المطلة على البحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضافت الوكالة أن مدير المنجم الحكومي جيهات أوزديمير ونائبي المدير وكبير المهندسين كانوا من بين المحتجزين في حي أسمرة في بارتين في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وأشارت الأناضول إلى أن الشرطة تبحث عن شخص آخر.

وحاصر ما يشتبه في كونه انفجار غازات بالمنجم 110 عمال في 14 تشرين الأول/ أكتوبر في أسمرة، وتم بعده إنقاذ 58 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين.

وما زال بعض الحرجى في حالة حرجة في أحد مستشفيات اسطنبول.

وذكر مكتب المدعي العام في أسمرة عبر موقعه أن صادر المواد الرقمية ووثائق المنجم واستجوب الشهود وأرسل فريقا خبيرا للتحقيق في الانفجار.

وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن تقرير مراجعة حسابات لإحدى المحاكم يرجع إلى 2019 خلص إلى وجود جوانب قصور في منجم بارتين، متهما السلطات بعدم اتباع التحذيرات.