 إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الغربي - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الغربي

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 2:06 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 2:06 م

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان شقيقان، في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة بالمنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا ، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وعقب الانتقال والتحري تبين ان الحادث تسبب في إصابة 6 أشخاص وهم: عبدالله. م. م 35 سنة، ونوال. ك. م 30 سنة، والطفل ياسين. س. م 9 سنوات، وشقيقتة مكه 5 سنوات، ومجدي. م. ر 61 سنة وشعبان. ا. ع 50 سنة، مقيمون جميعا بصفط اللبن، بمحافظة الجيزة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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