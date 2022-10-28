شددت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية الإسراع في تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي عقد بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن التوصيات بها العديد من النقاط المهمة التي يجب التعامل معها سريعا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الديون تمثل ضغوطا على الموازنة العامة وموارد الدولة، كما أن الدولة مرت بظروف صعبة وستمر من الأزمات الحالية التي أضرت بالعالم أجمع.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك سوقا داخليا واسعا تستطيع التحرك فيه، لافتة إلى أهمية ضرورة معالجة الإجراءات التي تؤثر على المنتج المصري، كما أن الاستثمارات الأجنبية تفضل الاستثمار في مصر بسبب القوة الشرائية العالية.

وأوضحت أن الصناعات المصرية قوية، لافتة إلى أن صناعة الصلب من أفضل الصناعات في العالم، كما أنها القدرة التنافسية، تتأثر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهو ما يستوجب خفض أسعار الطاقة للصناعة.

ونوهت بأن مصر لا تستفيد من بعض مميزات اتفاقية التجارة الدولية، موضحة أنه يجب تخفيض أسعار عبور قناة السويس لبعض المنتجات المصرية.