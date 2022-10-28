العرض المسرحي أم النور بخشبة مسرح الجزويت بالقاهرة

انطلق العرض المسرحي (أم النور) على خشبة مسرح الجزويت بالقاهرة.

العرض من تأليف الكاتب مناضل عنتر، ومحمد رجب ، سينواغرافيا هادى جمال ، ملابس مريم تيمور، والعرض من الحان الفنان احمد حسني، والمخرج المنفذ عمرو عاطف، ومن إخراج مناضل عنتر، وإنتاج فادى صالح، بطولة عدد كبير من الفنانين الشباب.

يذكر أن العرض يقدم رؤية فنية تمزج مابين الرقص المعاصر و الموسيقى التراثية الصوفية والترانيم القبطية و الموروث المصرى القديم مع مزجها بالحكى شعبى الذى يتناول الأولياء والقديسين من منظور تراثى مصري شكل الوجدان المصري الجمعي.

مركز جزويت القاهرة الثقافي، تأسس عام 1998، على يد مجموعة من المهتمين بالقـضايا الفنية والثقافية والمدنية وغيرها من القضايا، التي تهـم المصريين جميعا، وينطلق من دوره فى تنمية الثقافى فى السينما والمسرح وغيرها من أجل تنمية الإنسـان.



