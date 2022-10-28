 بـ44 مليار دولار.. إيلون ماسك يكتب نهاية القصة الدرامية لشراء تويتر - بوابة الشروق
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بـ44 مليار دولار.. إيلون ماسك يكتب نهاية القصة الدرامية لشراء تويتر

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 11:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 11:56 ص

أتم إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، بحسب مستثمر في الشركة.
وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" غادر الرئيس التنفيذي والمدير المالي لتويتر منصبيهما فور إتمام الصفقة.
وكان من المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة نظر قضية بشأن تراجع ماسك عن الصفقة.
ووفقا لبي بي سي: يكتب هذا الاتفاق نهاية القصة الدرامية لاستحواذ الملياردير الأمريكي على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وغرد ماسك في وقت سابق أمس الخميس بأن سعيه للاستحواذ على تويتر "لا يتعلق بالمال" بل "لخدمة الإنسانية".

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