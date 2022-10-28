خبيرة مصرفية:من المتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بعد قرارات المركزي

توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عن القيمة التي وصلت إليها سابقا "31 مليار دولار" خلال العام الماضي، وذلك بعد قرارات المركزي اليوم.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية؛ أصبح موازيا لسعر السوق السوداء، لافتة إلى أن تخوف أو إحجام البعض عن التحويلات في الفترة السابقة؛ كان نتيجة لوجود فارق سعري بين البنك والسوق الخارجي.

وأضافت أن القرار سوف يساهم في زيادة التحويلات الخارجية والعملات الأجنبية؛ نظرا لمصداقية السعر المحدد طبقا لآلية العرض والطلب، مؤكدة أنه لا يوجد أسعار أعلى من تلك المحددة في البنوك.

ولفتت إلى إصدار البنوك الحكومية (الأهلي – مصر – القاهرة) شهادات بفوائد مرتفعة بنسبة 17.25 % لمدة 3 سنوات، فضلا عن شهادات أخرى بعوائد سنوية أو شهرية بفائدة مختلفة.