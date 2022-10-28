قطاع الفنون التشكيلية يستقبل وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي

على هامش فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد" التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية، بمشاركة وزراء في حكومتي البلدين وعدد من رجال الأعمال ورواد الفكر والثقافة والإعلام.

قامت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات صباح اليوم الجمعة بدعوة من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية بجولة بمتحف الفن المصري الحديث تلتها جولة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، كان في استقبالها والوفد المرافق لها. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من قيادات القطاع، وقدم مدراء وأمناء المتحفين كافة المعلومات عن تاريخ المبنيين وأهم الأعمال المعروضة من المقتنيات الفنية التي يزخر بها كلا المتحفين.

وقد أعربت نورة الكعبي عن سعادتها بهذه الزيارة وما شاهدته من مقتنيات فنية نفيسة ونادرة، وأثنت سيادتها على حفاوة الاستقبال وعلى ثراء الجولة وطرق العرض المتحفي وعلى قيمة مصر وريادتها الثقافية، وما قُدم لها من شرحٍ وافٍ بكل متحف.

وتهدف احتفالية "الإمارات ومصر قلب واحد” لتعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.