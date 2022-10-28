قائمة المستشار إيهاب سرحان تحسم انتخابات قضاة الزقازيق بالتزكية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة الزقازيق في الشرقية، فوز المستشار إيهاب سرحان بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك للدورة الرابعة على التوالي، فيما فارت قائمته جميعًا بالتزكية.

وفاز بمقاعد المستشارين كلًا من: المستشار محمد عبدالسميع متولي، والمستشار أحمد لطفي الديب، والمستشار محمد سراج الدين توفيق، والمستشار باسم يسري جاويش، فيما فاز بمقاعد القضاة كلًا من المستشارين: شادي خليفة وأحمد عبدالفتاح عبدالمعطي ووائل خاطر وأحمد فتحي شكر ومحمد الهوبي، وفاز بمقاعد النيابة العامة كلًا من: عمرو شوقي وأحمد عيسى وأحمد مصطفى ومصطفى عبدالمنعم.

يذكر أنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة الزقازيق يوم 10 أكتوبر الجاري، واستمرت فترة الترشح طيلة أسبوع، وتنافس على مقعد الرئاسة كلًا من المستشارين إيهاب سرحان، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الزقازيق لثلاث دورات متتالية، والمستشار حامد صقر، وحسمت الانتخابات فوز المستشار إيهاب سرحان بمقعد رئاسة نادي قضاة الزقازيق للدورة الرابعة على التوالي، فيما لم يتقدم لباقي المقاعد سوى الأسماء المذكورة، وطبقًا للائحة نادي قضاة الزقازيق فقد فاز المتقدمين جميعًا بالتزكية.