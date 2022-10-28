إبراهيم عيسى: قرارات تحرير سعر الصرف حتمية والحكومة تلتزم باتفاقها مع صندوق النقد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرارات البنك المركزي، اليوم، كان لها ردود فعل متباينة متفاوتة يجمعها الترقب والانتظار والأمل في أن يحمل المستقبل أمور إيجابية افضل، مشيرًا إلى أن الجميع يتابع سعر الدولار بقلق وكأنهم يتابعون نتائج سباق.

وأضاف ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن قرارات الحكومة الأخيرة تنعكس على ملايين الأسر والحكومة حريصة على أن يكون كل قرار مؤثر، والقرارات متوقعة ولكن توقيتها مفاجئ، موضحًا أن القرارات الاقتصادية الصادرة اليوم كانت متوقعة وهي من توصيات المؤتمر الاقتصادي.

واستكمل: "قرارات اليوم رأس حربة المؤتمر، والمفاجئ التوقيت لأن البعض تصور أن الحكومة من الممكن أن تؤجل هذه القرارات تحسبًا وتحسسًا لما بعد صدور هذه القرارات".

وتابع: "قرارات تحرير سعر الصرف حتمية وتعني ببساطة إصرار الحكومة على الالتزام باتفاقها مع صندوق النقد الدولي"، موضحًا أن القرارات تدل على اتخاذ القرارات من الحكومة وعدم التفات الحكومة للدعوات التي يتم إطلاقها لإثارة الشغب في 11 نوفمبر، قائلًا: "الموضوع مش شاغل صناع القرار رغم وجود حالة من الإحباط في الشارع المصري ولا يمكن لوم الناس عليه، ولكن هذا لا يمكن أن ينعكس على بعض أمور الفوضى".