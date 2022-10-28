استقبلت كلية العلوم بجامعة سوهاج، أعضاء الوفد الهولندي، والذي استضافه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، لإلقاء عدد من المحاضرات العلمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة وعدداً من الجامعات الهولندية، حيث اشتملت الفعاليات على عدد من الورش والمحاضرات العلمية استمرت على مدار 4 أيام، وذلك بالمعامل الافتراضية وقاعة السمينار بالكلية بالحرم الجامعي القديم.

وثمن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة التعاون العلمى مع الجامعات الهولندية والذي أثمر عن الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجال التعليم، مؤكداً دور الجامعة على الصعيد الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه قد شارك عدد كبير من طلاب كلية العلوم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الورش والمحاضرات التي عقدها أعضاء الوفد الهولندي، حيث كان في استقبالهم الدكتور حازم محمود المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبد الحافظ الزناتي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم منسق النشاط الطلاب بالكلية، والدكتور حسين الصغير وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور حازم المشنب حرص الكلية على المشاركة في مثل هذه الفعاليات نظراً لأهميتها في إثراء البحث العلمي بالكلية، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دعمهما للعملية العلمية والبحثية داخل الجامعة بإستضافة مثل هذه الوفود العلمية من جامعات وتخصصات مختلفة تعزيزاً لأواصر التعاون العلمي والدولي المشترك، مضيفاً أنه شارك بالفاعلية ٥٠ طالبا وطالبة من الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار الدكتور حسين عبدالحافظ الزناتي إلى أن الوفد الزائر لكلية العلوم، يضم كلاً من الدكتور Ger Koper من جامعة TU Delft والمتخصص في مجال الكيمياء والذي ألقى محاضرة عن الخاصية الشعرية، ومحاضرة أخرى تمهيدية عن بسكويت الغمس و تفاعل الكولا مع المنتوس، بالإضافة للدكتور محمد زكريا الباحث بجامعة Wageningen والذي ألقى 3 محاضرات عن قواعد بيانات الكساء الخضري واستخدام برنامج تربوفيج وبرنامج جوس لتحليل بيانات الكساء الخضري، إلى جانب محاضرة عن المنح والتمويلات العلمية.