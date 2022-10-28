إنييستا يدعم تشافي بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

تلقى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، دعما من أندرياس إنييستا، زميله السابق في النادي الكتالوني، رغم خروج الفريق من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق 3 نقاط خلف غريمه اللدود ريال مدريد (المتصدر)، عقب تحقيقه 9 انتصارات في لقاءاته الـ11 الأولى في المسابقة هذا الموسم، لكنه تعرض لانتقادات عقب إخفاقه الأخير على مستوى القارة.

وودع برشلونة دوري الأبطال من مرحلة المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوز إنتر الإيطالي 4 / صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، التي شهدت خسارة الفريق الإسباني صفر / 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ الالماني. كانت هذه هي الخسارة السادسة على التوالي التي يتلقاها برشلونة خلال مواجهاته المباشرة مع بايرن.

ورغم ذلك، يعتقد إنييستا أن تشافي سيتعافى من تلك الانتكاسة، حيث قال لصحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية، إنه يشعر بـ"الكثير من السعادة" لرؤية شريكه السابق في خط وسط برشلونة على رأس القيادة الفنية للفريق حاليا.

وتحدث إنييستا عن تشافي قائلا "إنه صديق وسيتمتع بمسيرة رائعة مع الفريق، لقد درس وكان برشلونة دليلاً له".

وبينما يقر إنييستا ، الذي يلعب حاليا مع فريق فيسيل كوبي الياباني، بأن مسيرته داخل المستطيل الأخضر تقترب من نهايتها، إلا أنه غير متأكد مما إذا كان سيسير على نهج تشافي في التدريب أم لا.

وأشار تشافي: "أعلم أنه عندما يتعين علي الاعتزال، فلن يكون يوما رائعا. سأعود إلى الوراء عندما كان والدي يأخذني للعب، سأندم على أشياء كثيرة".

وتابع "سأفكر أيضًا في المستقبل، لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأصبح مدربًا أم مديرًا رياضيًا، ما زلت لا أملك أفكارًا واضحة".

وشكّل إنيستا وتشافي واحدة من أكثر شراكات خط الوسط شهرة في تاريخ كرة القدم، وساهما في حصول برشلونة على 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا ما بين موسمي 2005 / 2006 و2014 / 2015.