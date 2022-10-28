تحرير 109 محاضر خلال حملات تموينية على أسواق ديرمواس المنيا

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.



جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والمطاعم، والمحال التجارية والبدالين التموينيين والجزارين ومحلات بيع اللحوم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على جميع السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملات تموينية مكبرة على مدار أسبوع، لضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 109 محاضر تموينية، تنوعت ما بين، 56 محضرا تموينيا لمحلات البقالة واللحوم والبدالين التموينيين والجزارين ومحلات بيع اللحوم، و53 محضر مخالفة للمخابز البلدي بقرى نزلة البدرمان وكفر خزام ودلجا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.