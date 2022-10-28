بطموح واحد ودوافع متباينة، يخوض ناديا الزمالك والأهلي قمة مرتقبة على بطولة السوبر المصري، في موقعة تُقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.



المباراة يقودها تحكيميا، البرتغالى فابيو جوزيه، ويعاونه برونو ألكسندر مساعد أول، وبيدرو نونو مساعد ثانٍ، وتياجو جوزيه حكم رابعا.



يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلا لبطولتي الدوري والكأس، بينما يخوضها الأهلي كونها وصيف البطل في مسابقتي الموسم الماضي.



وتقول لوائح لجنة المسابقات إنه في حالة كون الفريق الفائز بالدوري هو نفسه الفريق الفائز بالكأس يلعب الفريق المتوَّج، مع وصيف الدوري.



على الورق، تبدو المباراة متكافئة، ويدخلها الزمالك بأسبقية نفسية كونه تفوق على الأهلي في آخر مباراة بينهما (نهائي الكأس .. 2 / 1)، كما استطاع أن يُتوج ببطولة الدوري على حساب الأهلي.



استطلاع الشروق: اكتساح أحمر



على النقيض، أظهر استطلاع رأي أجرته "الشروق" ما يمكن اعتباره اكتساحا في توقعات فوز النادي الأهلي بالمباراة، وذلك بنسبة 91%، فيما بلغت نسبة فوز الزمالك 9%.



• محمد أبو العلا: الزمالك يتفوق نفسيا



يقول محمد أبو العلا نجم الزمالك الأسبق، إنه لا يمكن توقع نتيجة المباراة، معتبرا أن وجود ضربات الجزاء قد يدفع الفريقين لعدم المخاطرة.



ويضيف في تصريحات لـ"الشروق"، أن الزمالك يدخل المباراة متفوقا على الأهلي من الناحية النفسية، ويرى كذلك أن الحالة الجماعية مستقرة أكثر في الزمالك.



وفيما وصف الثلث الهجومي للأهلي بأنه يضم عناصر متميزة، إلا أنه اعتبر أن الأهلي يعاني غياب الاستقرار في هذه المراكز.



بينما يوضح أن الزمالك لديه ثقة كبيرة بنتائجه في الموسمين الماضيين، أما الأهلي لديه ثقة كبيرة للتعويض.



ويواصل أبو العلا محذرا: "الزمالك يدخل المباراة بحافز كبير لو تهور فيه سيدفع الثمن".



وستحسم المباراة حالة اللاعبين على أرض الملعب، وفق أبو العلا الذي أشار كذلك إلى أن مباريات القمة دائما ما يكون لها أثر نفسي وأبعاد كثيرة مثل حالة الرضا عن المدرب أو شهادة ميلاد لاعب ما.



ويختم قائلا: "آثار مباراة الأهلي والزمالك تمتد لبعض الوقت لكن هذا ليس طبيعيا .. والفوارق بين كل الفرق المصرية أصبحت محدودة جدا".



• أسامة عرابي: الأهلي سيفعلها



يتوقع أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق، أن يحقق الأهلي الفوز في المباراة.



وفي حديث لـ"الشروق"، يفسر عرابي أسباب توقعه وهي أن الأهلي سيدخل المباراة بدوافع كبيرة لتعويض الهزائم التي تعرض لها في المواسم الماضية وتحديدا خسارة لقبي الدوري في الموسمين الماضيين.



يشير عرابي، إلى أن كل فريق لديه عناصر قوة، ساردا من الزمالك أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبو الفتوح ومحمود شيكابالا، ومن الأهلي محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.



ويضيف: "المباراة ستكون متكافئة لكن أتوقع أن الكفة ستميل لصالح الأهلي".



وفيما يتفق بأن الزمالك سيدخل المباراة نفسيا بأعصاب أكثر هدوءا لكن الأهلي لا يهتز، على حد تعبيره.



ويختم: "دوافع الأهلي ستكون أكبر على أرض الملعب لتعويض خسائره.. الفوارق ليست كبيرة بين الفريقين وأتوقع أن الأهلي سيحقق الانتصار".



• تاريخ المباراة



الأهلي يدخل المباراة بحثا عن لقب ثاني عشر يضفيه إلى خزائنه، بينما سيخوض الزمالك الموقعة بحثا عن مغازلة اللقب الخامس.



ويشارك الزمالك في كأس السوبر للمرة الـ 11 في تاريخه، توج باللقب 4 مرات، بينما حل وصيفاً 6 مرات.



ويشارك الأهلي في كأس السوبر للمرة الـ 16 في تاريخه، توج باللقب 11 مرة، وحل وصيفاً 4 مرات.



سبق للزمالك خوض مباراة كأس السوبر المصري مرة واحدة كبطل للدوري والكأس، في نسخة 2015، عندما اصطدم بالأهلي وصيف كأس مصر، في البطولة التي أقيمت لأول مرة خارج مصر في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، الإمارات العربية المتحدة.



تلك المواجهة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 / 2 ليحرز بذلك لقبه التاسع، وحل الزمالك وصيفًا للمرة الخامسة.