الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إنجاز معظم بنود جدول أعمال قمة الجزائر

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجزائر وفرت الكثير من الإمكانيات والموارد لإنجاح هذه القمة العربية، مشيرا إلى إنجاز معظم بنود جدول أعمال القمة.



وأشار السفير حسام زكي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انطلاقها الاثنين المقبل في العاصمة الجزائرية إلى أنه من الوضح من خلال الإمكانيات في الفنادق المتاحة وإمكانيات الانتقال والتسهيلات الإعلامية أن الدولة الجزائرية اتخذت على عاتقها إنجاح هذه القمة ووفرت لها كل سبل النجاح.



وأوضح أن النقاشات كانت صريحة واستطعنا من خلال النقاش واستمرار التشاور أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ربما لا زال يتبقى لدينا بعض النقاط، التي من المقرر طرحها أمام وزراء الخارجية العرب للبت فيها.



وحول أبرز الملفات المطروحة على مائدة المفاوضات، أشار السفير حسام زكي إلى الشق السياسي، الذي يتعامل مع الأزمات والمشكلات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تحظى باهتمام خاص.



كما لفت إلى أن هناك موضوعات أخرى مثل الوضع في سوريا والأزمتين الليبية واليمنية، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي.



وتابع: هناك قرار يخص العراق بشأن التدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته، وقرار أيضا يخص مكافحة الإرهاب سوف يتم طرحه على القمة بشكل سنوي.



كما أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن هناك افكار مقدمة من الجزائر تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها، وجميع تلك الأمور مطروحة للقادة.



وأكد أن الغالبية العظمى من القرارات تم الإنتهاء منها، والمندوبين أنتهوا بشكل كبير من البحث في عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.



وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال السفير حسام زكي إن تلك القمة تتميز بوجود مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي، ومن المقرر أن تطرح على القادة الاستراتيجية الجديدة بكل ما تتضمنه من أفكار ومشروعات، ليتبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب لكل تلك الأفكار المطروحة، مؤكدا أن الأمل كبير أن يتم تأمين جزء كبير من التمويل للبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية.