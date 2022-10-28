استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الشهيدين يبلغان (47 عاما) و(35 عاما) وقضيا جراء إصابتهما بإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشهيدين من عناصر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أن حاجز حوارة شهد عملية إطلاق نار من قبل مركبة، تم التعامل معها.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن إصابة جندي خلال الاشتباك على الحاجز المذكور، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

كانت مصادر فلسطينية تحدثت الليلة الماضية عن إبلاغ السلطات الإسرائيلية جهاز الارتباط الفلسطيني ببدء رفع الإغلاق بشكل تدريجي عن نابلس والمستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع على خلفية التوتر الميداني فيها.