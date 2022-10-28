مطروح توقع بروتوكولا مع معهد علوم البحار والمصايد لحماية البيئة البحرية والساحلية

وقع محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا حمودة، في مجال التطوير والمشاركة والتصدى للمشكلات والتحديات التي تواجه البيئة المائية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الخميس، أن بروتوكول التعاون نص على أن المعهد سيكون جهة استشارية علمية وبحثية لمحافظة مطروح، فيما يتعلق بالبيئة البحرية وحماية البيئة الساحلية، مع تقديم المحافظة للدعم اللوجيستي الذي يحتاجه المعهد في تنفيذ الأعمال المكلف بها من المحافظة، وتقديم المعهد للدعم الفني والعلمي والحلول العملية، فيما يخص المشاكل والدراسات البيئية منها تنفيذ البرامج الخاصة والدراسات والمسح البحري، الذي يحد من تلوث الشواطئ، والمشاركة مع المحافظة في آليات التنفيذ، التي تدعم وتخدم التنسيق الحضاري للمحافظة، والمشاركة في رفع الوعي الثقافي والعلمي، خلال إعداد برامج تدريبية وورش عمل في مجالات علوم البحار والبيئة البحرية لأهالي مطروح ودعم المحافظة لها.

وأضاف أن البروتوكول تضمن - أيضاً - إعداد المعهد نشرات للتوعية لحماية البيئة والشواطئ والحفاظ عليها بمطروح، بالإضافة إلى دورات تدريبية في المراقبة والرصد البيئي الخاص بالبيئة البحرية والاستفادة من خبرات المحافظة في المجال الادارى للطواقم الادارية بالمعهد، وتيسير المحافظة العمل الحقلى للمعهد في البيئة البحرية أمام سواحل مطروح، وأن يكون المعهد طرفا في الدراسات التي تزعم المحافظة تنفيذها أو إدارتها وما يتعلق بها لأي مشروع يتم طرحه من المحافظة للتنمية الساحلية في نطاق حدود محافظة مطروح.