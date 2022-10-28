ضبط قطع غيار سيارات مقلدة فى الساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط مسؤول عن مخزن قطع غيار سيارات المقلدة بمنطقة الساحل.

التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث القاهرة، كشفت إدارة المتهم للمخزن دون ترخيص، وعثر بحوزته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لماركات عالمية بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل المخزن على 5300 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة جميعها مقلدة ومجهولة المصد، واعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.