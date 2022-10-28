الكاتب سيد محمود: أحببت في بهاء طاهر إيمانه بنفسه وتساميه عن المعارك الصغيرة

عبر الكاتب والناقد الصحفي سيد محمود عن حزنه وأسفه الشديد لرحيل الأديب والروائي بهاء طاهر، كاشفا عن كواليس علاقته بالكاتب الكبير، قائلا:" "من الصعب جدا مقاومة الشعور بفقد بهاء طاهر، لأن حضوره الإنساني يغمرك بدفء غريب لا يقاوم، كانت أناقته الخارجية تعبيرا موجزا عن أناقة روحية تقود خطواته إلى نقطة النور".

وأضاف محمود في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "قد لا يعلم الكثيرون أن أول مقال كتبته قبل احتراف العمل الصحفي كان حول أعمال بهاء طاهر الذي كنت شغوفا به منذ قرأت(بالأمس حلمت بك) ثم (انا الملك جئت) في طبعة (مختارات فصول) تلك السلسلة العظيمة التي صنعت ذائقتنا وعلمتنا كان يرأس تحريرها الراحل سامي خشبه ونائبه الغالي النبيل ابراهيم أصلان وتصدر بأسعار تلائم ميزانيات طلاب الجامعة بين أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات".

وتابع محمود، "قرأت مع رفاقي معظم ما صدر فيها وانشغلنا طويلا بأسماء كبيرة مثل عبد الحكيم قاسم وعلاء الديب وإبراهيم أصلان وجمال الغيطاني ثم كان اكتشاف (قالت ضحى) بمثابة العثور على كنز روحي، ولا أزال محتفظا بالنسخة التي قرأتها إلى اليوم إذ ظلت هواجس بطلها حاضرة في نقاشنا اليومي لذلك حين أتيح لصديقي ياسر عبد اللطيف العمل في تحرير باب من الهلال إلى الهلال في مجلة الهلال مع النبيل ابراهيم منصور وطلب منه منصور أن يرشح له من يكتب عن الأعمال الكاملة لبهاء حين صدرت دار الهلال اختارني وأخذني إلى بيت منصور في المعادي".

واستطرد الناقد سيد محمود، "أخذت النسخة وبقيت أقراها لعدة أيام إلى أن تمكنت من كتابة مقال، لم ينشر لأن ابراهيم منصور ترك المجلة لكنه احتفظ بنسخة من المقال وقدمها لصديقه بهاء حين عاد في إجازة ثم أرسل في طلبي والتقيت به على مقهى زهرة البستان وهو في كامل أناقته ببدلة كاملة وقلب كامل، منحني ثقة لا حدود لها ولا اعرف كيف أقنعني بأنه قريبا لأبي ومن عائلته الصعيدية، شعرت يومها أن اللقاء لن ينتهي وأنه وضع في قلبي بذرة ود أصبحت حديقة لا حدود لها وعلى امتداد ٣٠ عاما بقيت أعتني بما بيننا، لا اغيب عنه ابدا، أمر بالمقهى وأهاتفه في البيت ونلتقي لأنعم بصحبة فيها الكثير الأمل".

وواصل:"أحببت في بهاء طاهر إيمانه بنفسه وتساميه عن المعارك الصغيرة واعتزازه ليس بما أنجزه فنيا فقط وانما بكون نجاحه تعبيرا عن حراك اجتماعي ما كان ليتحقق لولا الايمان بحق بسطاء الناس في التعليم ولهذا ظلت فكرة العدالة تؤرقه وربما جاء المرض الأخير متزامنا مع اللحظة التي لمس فيها تراجع هذا الأمل، بيني وبينه ذكريات عديدة وحكايات أراها وهي تبكي الآن، سافرت كثيرة بصحبته واستند علي وظلت ذراعه في ذراعي ولا زال أمانها حولي".

وأضاف "وفي كل المناسبات التي تخصه كان يستدعيني بجملة قائلا (ما ينفعش ما تبقاش موجود) فيعزز عندي فخري بهذا القرب، في أخر مشوار ذهبت إليه بصحبة محمد طعيمة أردنا أن نأخذه لاحتفالية عيد ميلاده الثمانين وحين وصلنا الى الاحتفال ابتسم قائلا (انتم عاملين لي كمين حب)".

واختتم الكاتب سيد محمود، " أفكر الان في الحوار الذي صاغه مع ابنتي وهي صغيرة جدا عرفت اسمه من درس في القراءة ، وفرح لأنها تعرفه فأعطاها أولى دروس التذوق الأدبي، احترم حقها في اختيار من يلائم عمرها ثم دعاها للتعرف على ادبه لعل وعسى وهذا المساء انتظرت ابنتي خلف الباب لتعزيتي في (أب) أخر كانت تعرف مكانته في قلبي .. رحم الله البهاء الذي نعمت به معه".