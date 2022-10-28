بوتين: العالم يواجه أخطر عقد منذ الحرب العالمية الثانية

واستنكر حلف شمال الأطلسي "الناتو" مطلع الأسبوع الجاري الاتهامات التي وجهتها روسيا لأوكرانيا، بالسعي لاستخدام "القنبلة القذرة"، وهي قنبلة تصدر إشعاعا كثيفا يتسبب في قتل البشر والكائنات الحية.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ، إن أعضاء الحلف "يرفضون هذه الاتهامات"، وإن "روسيا يجب ألا تستخدم ذلك كمبرر للتصعيد".

وكان بوتين يلقي خطابه في منتدى فالداي السنوي، بعد عدة هزائم عسكرية في أوكرانيا، وتزايد الغضب الشعبي الداخلي، بسبب تجنيد نحو 300 ألف شاب من الاحتياط لدعم الجهد العسكري في أوكرانيا.

وكان بوتين قد شهد قبل يوم واحد المناورات النووية الروتينية، التي تضمنت ضربة نووية مفترضة للرد على هجوم نووي كثيف من قوات العدو.

وقال بوتين "لم نستبق بقول شيء عن احتمالية استخدام روسيا السلاح النووي، لكننا فقط لمحنا ضمن الرد على تعليقات صدرت عن قادة الدول الغربية".

وعلق بوتين على حديث رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، عندما قالت في كلمة ضمن حملتها الشهر الماضي إنها مستعدة للضغط على الزر النووي، إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال بوتين إنه فوجيء بأن حلفاء بريطانيا لم يعترضوا على ذلك.