السعودية وإسبانيا تؤكدان الحاجة لضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة للأسواق العالمية

أكّدت المملكة العربية السعودية وإسبانيا، اليوم الجمعة، الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس"، أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عقد اليوم الجمعة اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع تيريزا ريبيرا رودريجيز نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي والتحدي السكاني.

وأكد الجانبان السعودي والإسباني خلال الاجتماع" أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين البلدان المنتجة والمستهلكة".

كما أكّدا "الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات جميع موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وأهمية التعاون في العديد من المجالات ذات العلاقة بالطاقة".