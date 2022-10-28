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بريطانيا تسجل 286 إصابة وحالة وفاة جديدة بسبب بكورونا


نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 9:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 9:49 ص

سجلت بريطانيا 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت حالة وفاة جديدة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و79 ألفا و679، في حين استقرت الوفيات عند 209 آلاف و228 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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