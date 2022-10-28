الداخلية: القبض على الشابين المتورطين في الاعتداء على مُعلم في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، "اعتداء على معلم بسلاح أبيض ببنى سويف"، وقوات الأمن تلقى القبض على شخصين من بين 3 اعترضوا طريق مُعلم بمدينة الواسطى، واعتدوا عليه بسلاح أبيض والنيابة العامة تقرر حبسهما وملاحقة المتهم الثالث.



وقالت الداخلية فى بيانها، اليوم الجمعة، إنه بتاريخ 23 الجارى تلقى قسم شرطة الواسطى بلاغًا من مدرس بإحدى المدارس بمركز شرطة ناصر مُصاب بكدمات وسحجات بالجسم، إثر اعتداء طالبين مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبالتقابل معه بالطريق العام وحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطالبان بالضرب وذلك لاعتقادهما بتسببه فـى رسوب شقيقة الأول و"خطيبة الثانى" طالبة بأحد الامتحانات الشهرية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأمرت جهات التحقيق إحالة المحضر للنيابة التى تولت التحقيق.