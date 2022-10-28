قال اللواء إيهاب فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، إن الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة حوالي 3 ملايين لوحة في العام بطاقة عمل للوردية الواحدة، مشيرا إلى أنها تكفي لاحتياجات وزارة الداخلية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إنشاء أول مصنع لإنتاج اللوحات المعدنية للمركبات، مشيرا إلى أنه كان يتم استيراد لوحات معدنية بقيمة 150 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أنه يتم تدريب العمالة على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى مستويات تضاهي نفس المنتج الألماني، موضحا أنه يتم استهداف السوق الإفريقية في عمليات تصدير اللوحات المعدنية خلال الفترات المقبلة كون السوق الإفريقية واعدة لمختلف المجالات.

كما أكد امتلاك الإمكانات اللازمة بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا الألمانية لتصدير اللوحات المعدنية وعدم استيرادها من الخارج في ظل امتلاك الدولة المصرية المقومات للإنتاج.

أوضح أن اللوحة المرورية بها 5 علامات تأمينية غير قابلة للتزوير، لافتا إلى أنه في منتصف اللوحة يتم حفر النسر بالليزر وبين الأرقام والحروف يكون هناك شريط لامع وبه 15 علامة تأمينية لا يمكن تزويرها وهي نفس التقنية التي تستخدم في العملات.

ولفت إلى أنه يتم كتابة جمهورية مصر العربية باللون الأبيض على الحروف والأرقام المتواجدة على اللوحة المرورية، مشيرا إلى أن يتم إنتاج جميع أنواع اللوحات.

كما أكد أنه يتم إنتاج 10 ألونات من اللوحات المعدنية للسيارات وإنتاج 3 ألونات للموتوسيكلات، بـ 3 استخدامات فقط.

