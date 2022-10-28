متى يمكن استخدام المضادات الحيوية للأطفال؟ هيئة الدواء تجيب

قالت هيئة الدواء المصرية إنه في حالة ظهور أعراض قد تشير إلى إصابة الطفل بالعدوى مثل: ارتفاع درجة الحرارة التي تستمر لعدة أيام، أو زيادة الأعراض، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية، لأنه من الممكن أن يصف المضادات الحيوية للطفل عند الحاجة لذلك. ​



وأكدت الهيئة أنه في هذه الحالة يجب اتباع التعليمات بعناية، ويجب التأكد من إعطاء الطفل الجرعة الموصوفة من المضاد الحيوي بالكامل في كل مرة وطوال الفترة الزمنية المحددة للعلاج. ​



وتابعت الهيئة: تحتاج المضادات الحيوية وقتا ليظهر تأثيرها، وفي حالة أن المضاد الحيوي المستخدم شرابا، لا تقم بالاحتفاظ بأي كمية متبقية بعد انتهاء فترة العلاج.​



وتنصح هيئة الدواء بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقه حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.