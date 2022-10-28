محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الأهرام من تقاطع شارع حسن محمد وحتى الشيخ الشربيني

قالت محافظة الجيزة، إنه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة).

أشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الشركة المنفذة ستقوم باستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية) تحديدأ بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني (المطبعة سابقا) بمسافة مايقرب من (۳۰ مترا) ويبلغ طول موقع المحطة مايقرب من (400م) في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

أوضحت أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل وذلك ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم السبت الموافق ٢٩ / ١٠ /٢٠٢٢ و حتى انتهاء فترة الأعمال.

لفتت إلى أنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (۷ أمتار إلى 10 أمتار)، للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

كما نوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.