إزالة 46 حالة تعد على أراضي الدولة في 8 مراكز بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة فى بيان صحفى، اليوم، عن جهودها بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة.

وذكرت المحافظة، أنه شهدت مدن ومراكز المحافظة عدة حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 46 حالة تعدي بنطاق 8 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 3673 مترا عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1400 متر بأبوالمطامير، و4 حالات تعدي بمساحة 755 مترا بكوم حمادة، و14 حالة تعدي بمساحة 745 مترا برشيد، و9 حالات تعدي بمساحة 681 مترا بالمحمودية.

كما تمكنت الحملات من إزالة حالتي تعدي بمساحة 34 مترا بوادي النطرون، و6 حالات تعدي بمساحة 27 مترا بدمنهور، وحالتي تعدي بمساحة 18 مترا بإدكو، وحالتي تعدي بمساحة 13 مترا بأبوحمص.