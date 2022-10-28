عقب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على المؤتمر الاقتصادي، قائلًا: "كنت كنت أتوقع المزيد، ونحتاج لآلية جديدة لتنفيذ التوصيات".

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي"، عبر قناة المحور، مساء الخميس، أن عدد الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر كان قليلًا مقارنًة بعدد مسؤولي الحكومة، كما أن المؤتمر كان لابد أن يحضره رجال الأعمال المتوسطين؛ من أجل الاستماع إلى مشكلاتهم.

وتابع أن التوصيات تناولت الحلول للمشكلات بشكل عام، ولم يكن هناك ملفات محددة يتم تناولها بشكلٍ واضح مثل: الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن حل أزمة الاقتصاد المصري يكمن في الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات.

وأكد بشأن توصياته لحل بعض الملفات، أنه على الهيئة العامة للاستثمار وضح خريطة استثمارية واضحة، فضلًا عن تشكيل أكثر من لجنة لفض النزاعات، وليس الاكتفاء بلجنة واحدة، كما أنه على الدولة تسهيل إجراءات التراخيص على كل المشروعات، وتغيير إجراءات القيد والتداول في البورصة.