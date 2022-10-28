الشرطة الأمريكية: ميول سياسية متطرفة وراء الهجوم على زوج نانسي بيلوسي

كشفت الشرطة الأمريكية، الجمعة، عن هوية مهاجم بول بيلوسي، زوج نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي.



وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إن المهاجم يبلغ من العمر 42 عامًا، واستخدم مطرقة أثناء الهجوم"، وفقا لصحيفة"جارديان" البريطانية.



ولفتت الشرطة إلى أن "مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، له ميول سياسية متطرفة، وكان يسعى لمهاجمة بيلوسي"، فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه "كان يبحث عنها’، وضبط خلال تنفيذه الهجوم".



فيما أوضحت الشرطة الأمريكية، أن "دوافع الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي لا تزال غير معروفة".



من جانبه كشف مكتب بيلوسي أنها "لم تكن متواجدة في المنزل وقت الهجوم".



وتعرض بول لاعتداء "عنيف" إثر اقتحام المنزل الذي كان متواجدا به في كاليفورنيا، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.