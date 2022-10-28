جامعة سوهاج تستثني طالبا من ذوي الهمم لقيده بدرجة الماجستير بتكنولوجيا التعليم

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن مجلس الجامعة في جلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ الجاري، اتخذ قرارا استثنائيا بالموافقة على قيد الطالب محمد صابر على أبوطالب والحاصل على الدبلوم الخاص من كلية التربية جامعة سوهاج من شرط الترتيب لقيده لدرجة الماجستير فى قسم تكنولوجيا التعليم.



وأوضح عبدالخالق أن الطالب تخرج من كلية الآداب عام ٢٠٠٩ وحصل على دبلومة تبريرية عام ٢٠١٠ ودبلومة مهنية عام ٢٠١١ ومواد تكميلية عام ٢٠٢١ ، وتقدم للقيد بدرجة الماجستير هذا العام من بين ٤٩ متقدما، وكان ترتيبه ٢٤ من بينهم، حيث تم اختيار ١٣ فقط للقيد بالماجستير، لكن قرار مجلس الجامعة جاء ليستثني الطالب محمد بصفته أحد أبناء الجامعة من ذوى الاحتياجات، مع التوصية على تطبيق نفس الاستثناء على الحالات المماثلة.



وأكد عبد الخالق أن هذا الاستثناء جاء استمراراً لدعم الجامعة لهذه الفئة من أبناء الشعب المصرى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.