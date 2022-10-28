يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳.

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنه ۲۰۱۷، بالإضافة لما يستجد من أعمال.

ويستكمل المجلس الاثنين المقبل، نظر باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.