عضو السيادة بالسودان: اتفاقية جوبا ساهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار والتنمية بدارفور

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس يحيى، أن الاستقرار والأمن الذي تحقق بفضل اتفاقية جوبا لسلام السودان، ساهم كثيرا في تهيئة المناخ للمواطنين بإقليم دارفور، لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالولاية ودعم الاقتصاد القومي.

وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان - خلال تفقده اليوم الجمعة إقليم دارفور - "أننا سنتابع تنفيذ استحقاقات السلام لتحقيق كافة مطالب وتطلعات أهل الإقليم".

وناشد عضو مجلس السيادة كل مواطني الإقليم بالعمل على المحافظة على ما تحقق من تعايش سلمي وتصالح بين مكونات أهل دارفور والذي يقود بدوره إلى الازدهار والتنمية.

كما أثنى عضو مجلس السيادة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها حكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية والإدارات الأهلية والمواطنين والتي تكللت بتأمين الموسم الزراعي ونجاح الحصاد لهذا العام.