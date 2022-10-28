 أستاذ علم الاجتماع: هناك طبقة لا تفكر في تنظيم الأسرة لأن الطفل يمثل مصدر رزق لها - بوابة الشروق
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أستاذ علم الاجتماع: هناك طبقة لا تفكر في تنظيم الأسرة لأن الطفل يمثل مصدر رزق لها


نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 8:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 8:54 ص

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، إن هناك طبقة في المجتمع المصري لا تفكر في تنظيم الأسرة؛ لما يمثله الطفل من مصدر رزق لها.

وأضافت خلال حوار في برنامج "افتح باب قلبك"، عبر قناة "cbc"، مساء الخميس، أن مفاهيم خاطئة تنتشر في هذه الطبقة؛ بشأن كثرة الإنجاب مثل "العزوة"، "والعيل بيجي برزقه"، قائلة: "هذه الطبقة لا تستثمر في أولادها، وعدم ورؤيتهم للإنجاب بأنه مسئولية اجتماعية ونفسية".

وتابعت: "مفيش مشكلة اللي يقدر ينجب أولاد طالما قادر على الإنفاق عليهم، لما يمثلوه كثروة بشرية لعجلة التنمية، ولكن المشكلة في الطبقة التي تنجب أطفال كثر، ولا تتحمل مسئوليتهم، فهم يمثلون عبء على عجلة الإنتاج".

ولفتت إلى الارتباط الوثيق بين مفاهيم الإنجاب في هذه الطبقة ، والمشاكل الاجتماعية مثل ظاهرة الزواج المبكر، وختان الإناث، وقهر الفتيات، والأمية و التسول.

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