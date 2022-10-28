الاتحاد الأوروبي يقدم لدول جنوب العالم أكثر من 23 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ

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أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السبع والعشرين، التزموا بتقديم تمويل يتعلق بالمناخ بقيمة 04ر23 مليار يورو (94ر22 مليار دولار) إلى دول الجزء الجنوبي من العالم.

وجاء في بيان صحفي أن التمويل الذي جاء من مصادر عامة استهدف "دعم الدول النامية لخفض انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ".

يأتي الإعلان قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ "كوب27"، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، اعتبارا من السادس من نوفمبر.

تضمن التمويل 50ر2 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي، إلى جانب 56ر2 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

وجاء في البيان الذي استشهد بأرقام المفوضية الأوروبية، أنه تم تخصيص 54% من التمويل إما للتكيف المناخي أو لإجراءات التصدي لكل من التكيف والتخفيف من التغير المناخي.

وتم الالتزام بحوالي نصف إجمالي المبلغ في شكل منح.

وقال البيان الصحفي إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عازمون على مواصلة الوفاء بتعهداتهم للتمويل الدولي فيما يتعلق بالمناخ، لتحقيق الهدف الجماعي للدول المتقدمة بجمع 100 مليار دولار سنويا".

ويهدف التمويل العام الدولي فيما يتعلق بالمناخ، إلى دعم الدول الواقعة في جنوب العالم، لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.