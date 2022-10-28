إيطاليا تسجل 35 ألفا و36 إصابة جديدة بكورونا و93 وفاة

سجلت إيطاليا 35 ألفا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و93 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 23 مليونا و443 ألفا و429، والوفيات إلى 178 ألفا و846.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 141 مليونا و702 ألف و931 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.