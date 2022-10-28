الحكومة اللبنانية: تشكيل لجنة لإعداد مشاريع المنطقة الاقتصادية بين الحدود البحرية مع قبرص وسوريا

قرر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل؛ لإجراء ما يلزم للتحضير والإعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجبهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين والطاقة والمياه والدفاع وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بين وفدي لبنان وقبرص في بيروت اليوم توصلت إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين البلدين.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أبلغه فيه أن المحادثات مع الوفد القبرصي الذي يزور لبنان حاليًا أسفرت عن التوصل إلى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم ٦٤٣٣ واعتماد النقطة ٢٣ جنوبًا.

وكان الرئيس اللبناني قد كلف وفدًا بالسفر إلى سوريا للقاء المسئولين السوريين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن سوريا أبلغت الجانب اللبناني بتأجيل الزيارة إلى أجل لم تسمه لانشغال المسئولين السوريين بمواعيد مسبقة، فيما لم يتحدد بعد نقاط التفاوض للترسيم.

وأعلن لبنان أمس ترسيم الحدود البحرية رسميًا مع إسرائيل خلال اجتماع عقد أمس في الناقورة جنوبي لبنان بحضور وفد إسرائيلي والمبعوث الأمريكي أموس هوكشتين وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دورثي شيا وسفيرة فرنسا آن جريو والمنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا.