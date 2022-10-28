 القوات البحرية السودانية تمشط البحر الأحمر بحثا عن السفينة الغارقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات البحرية السودانية تمشط البحر الأحمر بحثا عن السفينة الغارقة

الخرطوم أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 7:48 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 7:48 م

قال الجيش السوداني، إن القوات البحرية تقوم بعملية بحث وتمشيط بشأن حادثة غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي الأيام الماضية.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبدالله - في بيان اليوم- إن القوات البحرية السودانية تقوم هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب بورتسودان، على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية، ووصول بعض الحاويات التي كانت على متنها إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.
جدير بالذكر أن عمليات تأمين خطوط المواصلات والمحافظة على البيئة البحرية من الواجبات الرئيسية للقوات البحرية السودانية.

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