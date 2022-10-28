فريق ألبايرن يكسب الاستئناف ضد عقوبة ألونسو في سباق فورمولا-1 الأمريكي

كسب فريق ألبايرن المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 في الاستئناف الذي تقدم به ضد العقوبة التي فرضت على سائقه الإسباني فيرناندو ألونسو في سباق الجائزة الكبرى الأمريكي الذي أقيم يوم الأحد الماضي ضمن منافسات بطولة العالم.

واحتفظ ألونسو، المتوج ببطولة العالم مرتين، رسميا بالمركز السابع الذي أحرزه في السباق الذي أقيم في أوستن بولاية تكساس.

وكان ألونسو عوقب بالتأخير 30 ثانية من قبل مراقبي السباق، بناء على احتجاج تقدم به فريق هاس، وبموجب العقوبة، تراجع ألونسو، بطل العالم السابق، إلى المركز الخامس عشر حينها.

وجاءت العقوبة بداعي قيادة سيارة غير آمنة، حيث تضررت المرآه الجانبية اليمنى لسيارته إثر التصادم مع لانس سترول، سائق أستون مارتين، ثم سقطت المرآة لدى محاولته تجاوز كيفن ماجنوسين سائق فريق هاس، ولم ينجح الفريق في إصلاحها خلال التوقف في نقطة الصيانة.

وكان احتجاج ألباين ضد العقوبة قوبل بالرفض في البداية من قبل مراقبي السباق، لكن الفريق تقدم باستئناف وجرى قبوله.

وخلص مراقبو السباق إلى أن الاحتجاج الذي تقدم به فريق هاس لم يجر تقديمه في الوقت المحدد لذلك.

وذكر فريق ألباين عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"فريق ألباين لفورمولا-1 يشكر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات /فيا/ على التوصل إلى نتيجة إيجابية في القضية."